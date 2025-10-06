ООО «Арго» грозит иск на 1,2 млрд рублей за отходы животноводства на Ставрополье

Северо-Кавказское управление Роспироднадзора обратилось в Арбитражный суд Ставропольского края с требованием взыскать с ООО «Арго» 1,2 млрд руб. за ущерб, нанесенный почвам. Информация об этом опубликована в картотеке дела.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Компанию обвиняют в размещении отходов животноводства на земельном участке площадью 81,5 га в Предгорном районе. Участок расположен в 1110 метрах к северо-востоку от пересечения дороги станица Боргустанская — Ессентуки с трассой на полигон ТБО. Земли относятся к категории сельскохозяйственного назначения, их кадастровая стоимость составляет 6,8 млн руб.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Арго» зарегистрировано в 1991 году в городе Ессентуки. Основной вид деятельности — захоронение твердых коммунальных отходов. Выручка предприятия за 2024 год составила 82 млн руб., убыток — 6,7 млн руб. Уставный капитал компании — 10 тыс. руб. Учредитель общества — Сергей Богатиков (100% УК).

Представители ответчика, прокуратуры и третьих лиц на заседания не являются. Суд рассматривает дело в их отсутствие.

По делу назначена судебная экспертиза, которую проводит АНО «Бюро независимых экспертиз Ритм» из Ставрополя. Срок проведения исследования продлевался несколько раз — в феврале, марте, мае и июне 2025 года.

В ходе последнего заседания истец представил копию уведомления о проведении осмотра и определение Предгорного районного суда от 5 мая 2025 года. Суд приобщил документы к материалам дела.

Следующее заседание назначено на 8 октября.

Росприроднадзор исключил из государственного реестра два полигона твердых бытовых отходов в Ставропольском крае, которые эксплуатировало ООО «Арго». Об этом ведомство сообщило в феврале 2025 года.

Северо-Кавказское межрегиональное управление Росприроднадзора несколько лет контролирует работу компании на полигонах ТБО в регионе. За это время надзорный орган неоднократно фиксировал нарушения в сфере обращения с отходами и применял меры административного воздействия.

В 2024 году во время проверок инспекторы установили факты умышленного искажения информации об источниках загрязнения окружающей среды и природных ресурсов. По результатам ведомство вынесло в отношении ООО «Арго» постановления об административном правонарушении по статье 8.5 КоАП РФ.

После вступления постановлений в законную силу Федеральная служба по надзору в сфере природопользования приказом исключила из госреестра два объекта: полигон ТБО в Предгорном округе в хуторе Томатный и полигон ТБО в Минераловодском муниципальном округе на территории Первомайская.

Согласно статье 12 пункту 7 федерального закона «Об отходах производства и потребления», объекты, не внесенные в государственный реестр, не имеют права размещать отходы.

Тат Гаспарян