Губернатор Ставрополья предложил мораторий на штрафы контролирующих органов

Глава Ставропольского края Владимир Владимиров выступил в Совете Федерации с инициативой ввести мораторий на штрафы, которые контрольно-надзорные органы выписывают бюджетным учреждениям региона, пишет ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Владимир Владимиров объяснил необходимость такого шага тем, что сегодня сумма претензий надзорщиков достигла 24 млрд руб., при этом некоторые муниципалитеты имеют задолженность, превышающую их годовые бюджеты. По словам ставропольского губернатора, неприемлемо увеличивать финансовую нагрузку регионов за счет судебных исков и штрафов, поскольку это лишает возможности направлять бюджетные средства на решение жизненно важных задач.

Глава региона также отметил, что благодаря инструменту замещения бюджетных кредитов регион снизил долговую нагрузку до 16%. По предварительным данным, общий государственный долг края в 2025 году сократится почти на треть и составит около 20 млрд руб.

Инициатива Владимирова была высказана в ходе слушаний по проекту федерального бюджета в Совете Федерации РФ. Предложение губернатора поддержали и некоторые сенаторы, включая спикера Валентину Матвиенко, которая высказалась против чрезмерных штрафов для регионов, указывая на опасность разрушительного воздействия таких финансовых санкций на экономику и муниципалитеты.

Станислав Маслаков