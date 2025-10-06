В Дагестане оползень перекрыл дорогу в Чародинском районе

В Чародинском районе Дагестана сегодня около 13:30, 6 октября, произошел оползень на дороге «Цуриб — Арчиб». Об этом сообщает пресс-служба ГКУ «Дагестанавтодор».

Фото: пресс-служба ГКУ «Дагестанавтодор»

Оползень верхового откоса и прилегающего к дороге склона произошел на ориентировочной площади более 12 тыс. кв. м. Из-за большого объема оползневых масс рассматривается вопрос переброски тяжелой техники для расчистки. Движение автотранспорта временно закрыто.

Константин Соловьев