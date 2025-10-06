Житель Ставрополья обвиняется в гибели двух собак от жажды и голода

В Ставропольском крае завершено расследование уголовного дела в отношении 57-летнего жителя поселка Заря Левокумского округа, обвиняемого по статье 245 УК РФ — жестокое обращение с животными, сообщил пресс-центр ГУ МВД России по региону.

Следственный отдел отдела МВД России «Левокумский» установил, что в начале июля 2025 года мужчина уехал на ферму в соседнее село Краснокумское и оставил дома трех кавказских овчарок. Помещение, где он держал собак, оказалось закрытым, без доступа к еде и воде.

После ухода хозяина животные начали выть и скулить по ночам, чем вызвали жалобы соседей. Жители обратились к участковому уполномоченному, который вскоре связался с владельцем. Мужчина заверил полицейского, что регулярно навещает питомцев. Через две недели соседи вновь пожаловались — хозяин перестал выходить на связь, а шум от участка не прекратился.

Во время проверки сотрудники полиции обнаружили на территории домовладения в хозпостройке мумифицированные тела двух собак. Эксперты заключили, что они умерли от обезвоживания и истощения. Третью овчарку удалось спасти — местные жители подкармливали ее через забор.

По данным МВД, обвиняемый признал, что не смог вернуться домой из-за работы на ферме. Следствие завершилось в конце сентября, все материалы направлены в Левокумский районный суд. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

Станислав Маслаков