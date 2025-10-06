Краснодарских застройщиков призвали заняться малоэтажным строительством

Председатель комитета Торгово-промышленной палаты России по строительству Ефим Басин призвал краснодарских застройщиков увеличить объемы малоэтажного строительства. Соответствующее заявление руководитель ведомства озвучил на совещании Ассоциации застройщиков Кубани и Адыгеи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

Господин Басин отметил, что спрос на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) в крае растет, поскольку многие россияне стремятся улучшить свои жилищные условия. По мнению эксперта, квартиры в многоэтажных домах не всегда удовлетворяют потребности граждан.

Как подчеркнул Ефим Басин, особенно актуален этот вопрос для Краснодарского края, где спрос на ИЖС велик. Однако крупные девелоперы не всегда обращают внимание на указанный сегмент.

«Для улучшения демографии, о котором сейчас так много говорят, необходимо создавать жилищные условия»,— заявил председатель комитета..

По данным департамента архитектуры и градостроительства Кубани, с начала 2025 года в Краснодаре введено в эксплуатацию 1,1 млн кв. м многоквартирного жилья и 95,6 тыс. кв. м индивидуального жилья.

Нурий Бзасежев