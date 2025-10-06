Сочи возглавил топ направлений для путешествий с детьми

В октябре Сочи занял первое место в рейтинге популярных направлений для путешествий с детьми. По данным сервиса для бронирования отелей и квартир Твил.ру, курорт собрал 17% бронирований.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

На курорте путешественники бронируют номера в среднем на шесть ночей. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 4,5 тыс. руб.

Второе место в рейтинге популярных направлений для отдыха с детьми в октябре занял Санкт-Петербург. Культурная столица России собрала 11% бронирований. В городе на побережье Балтийского моря путешественники бронируют номера в среднем на четыре ночи, средняя стоимость одной из которых составляет 4,5 тыс. руб.

Топ-3 замыкает Москва. Столица России собрала 7% бронирований. В городе путешественники с детьми остаются в среднем на три ночи. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 5,8 тыс. руб.

В рейтинг популярных направлений для отдыха с детьми в октябре также вошли и другие города Краснодарского края. Седьмое место занял Краснодар. В городе на юго-западе России путешественники бронируют номера в среднем на три ночи, средняя стоимость одной из которых составляет 3,9 тыс. руб.

Следом за ним идет Геленджик, где путешественники предпочитают бронировать номера в среднем на пять ночей. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 4,2 тыс. руб.

«Ъ-Сочи» писал, что председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что Чукотский автономный округ может соперничать с Сочи по числу туристов, так как в 2024 году его посетили почти 50 тыс. человек, что в два раза больше, чем годом ранее. Мэр Москвы Сергей Собянин также заявил о намерении столицы превзойти Сочи по количеству пляжных зон, в то время как в Сочи в 2024 году отдохнули около 8 млн туристов.

Мария Удовик