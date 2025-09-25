Чукотка может составить конкуренцию Сочи по турпотоку

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Чукотский автономный округ в перспективе способен соперничать с Сочи по числу туристов. Она отметила, что по итогам 2024 года полуостров посетили почти 50 тыс. человек при населении региона 48 тыс., что в два раза больше показателя годом ранее, пишет ТАСС. По ее словам, такой рост стал лучшим среди арктических территорий, и сохранение подобных темпов может вывести Чукотку в один ряд с ведущими курортами страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

В августе 2025 года мэр Москвы Сергей Собянин также сравнивал развитие туристической сферы с сочинским направлением. Он указывал, что столица намерена превзойти Сочи по количеству пляжных зон, позиционируя Москву как новый центр внутреннего туризма.

В Сочи, по данным администрации, в 2024 году отдохнули около 8 млн туристов, что на 4% превышает показатель 2023 года. Всего Краснодарский край принял 20,1 млн гостей. С января по сентябрь 2025 года курорт посетили 6,2 млн человек, что на 9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основной поток составили туристы из Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодарского края.

«Ъ-Сочи» писал, что вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин прогнозирует спад загрузки прибрежного кластера Сочи на 3–4% к концу 2025 года, в то время как горное направление вырастет на те же 3–4%. Он также отметил, что снижение заполняемости гостиниц в Сочи уже наблюдается, а поездки по России в целом сократились на 20% из-за различных экономических факторов.

Мария Удовик