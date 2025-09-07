Коммунальщики Сочи подготовили к зиме почти все котельные

Коммунальные предприятия Сочи подготовили к отопительному сезону более 90% котельных. До начала отопления остается около двух месяцев, сообщил глава курорта Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

«Сочитеплоэнерго» провело профилактические работы на шести объектах. Специалисты заменили запорную арматуру, установили газовое оборудование и отремонтировали теплообменники.

«Водоканал» устранил неполадки на улицах Вишневой, Тепличной, Волжской и Дарвина. На завершающем этапе находится ремонт участка водовода на улице Чехова — заменили 100 м трубопровода.

«Россети» модернизировали электросеть в центре Адлерского района. Компания установила две новые подстанции и проложила около 2 км линий электропередачи для надежного энергоснабжения.

Служба «Водосток» прочистила 7,7 км ливневой канализации на почти тридцати улицах и провела ремонты на улицах Фадеева и Ландышевой.

Всего за неделю коммунальщики отработали около сотни обращений жителей города.

На прошлой неделе специалисты МУП «Сочитеплоэнерго» установили новый котел в Хосте и начали плановые работы на трех котельных, чтобы обеспечить стабильное отопление для жилых домов и социальных учреждений.

Работники «Водоканала» отремонтировали 600 м водопровода на улице Шаумяна и заменили около 600 м труб на улицах Восточной, Чекменевой и Высокогорной.

