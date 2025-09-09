Курскому бизнесмену продлили арест по делу о махинациях с линиями обороны

Мещанский райсуд Москвы продлил на три месяца срок содержания под стражей генеральному директору ООО «Сиэми» Виталию Синьговскому, обвиняемому в присвоениях при строительстве фортификационных сооружений на границе с Украиной (ч. 4 ст. 160 УК РФ, до 10 лет лишения свободы). Об этом сообщил Telegram-канал судов общей юрисдикции столицы.

Защита господина Синьковского просила смягчить меру пресечения, однако суд оставил прошение без удовлетворения. Предприниматель находится в СИЗО с начала февраля этого года. Его задержали курские полицейские по обвинению в хищении более 50 млн руб. (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы). Позже обвинение было переквалифицировано, а сам фигурант и его подельники этапированы в Москву.

Уголовное дело о хищениях при строительстве фортификационных сооружений сооружений активно расследуется с конца прошлого года. По нему в Курске были задержаны топ-менеджеры Корпорации развития Владимир Лукин и Игорь Грабин и несколько предпринимателей — директор ООО «Торговый дом Курск» Денис Федоров, владелец ООО «Кремень» Игорь Ругаев, а также бенефициар и руководитель ООО «КТК Сервис» Максим Васильев и Андрей Воловиков. Самыми громкими фигурантами стали бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов и его экс-заместитель Алексей Дедов. Двум последним вменяют хищение 1 млрд руб. Общая сумма претензий ко всем фигурантам превышает 4 млрд руб.

Сергей Толмачев