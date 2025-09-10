Экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова подозревают в получении взятки

В отношении бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова возбудили еще одно уголовное дело — о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ, до 15 лет лишения свободы). Об этом сообщил корреспондент ТАСС из зала Мещанского суда Москвы.

Алексей Смирнов на выборах губернатора Курской области в 2024 году

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Алексей Смирнов на выборах губернатора Курской области в 2024 году

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Также господин Смирнов обвиняется в растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ, до десяти лет лишения свободы) при строительстве фортификаций на границе с Украиной. Ущерб от действий экс-губернатора и его бывшего первого заместителя Алексея Дедова, проходящего по тому же делу, оценивался в 1 млрд руб.

В августе бывшие руководители Курской области заключили сделку со следствием, из-за чего господину Смирнову предоставили госзащиту. Он находится в СИЗО.

Дело Алексея Смирнова и Алексея Дедова стало частью расследования хищения как минимум 4 млрд руб. при возведении курской линии обороны. Первое из группы дел готовятся передать Генпрокуратуре для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд.

Алина Морозова