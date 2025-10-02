Власти передали полномочия по обращению с мусором свердловскому минприроды

Полномочия в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) перейдут от министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области к министерству природных ресурсов и экологии региона. Соответствующее решение на заседании областного правительства принял губернатор Денис Паслер, сообщили в региональном департаменте информационной политики.

«Решение позволит сосредоточить ответственность в одном ведомстве, упростить управление системой обращения с отходами и сделать работу более прозрачной и скоординированной. Организационно-штатные мероприятия по передаче функций должны быть завершены до 1 ноября»,— подчеркнул глава Среднего Урала.

Как пояснили в департаменте информполитики, ранее полномочия в сфере обращения с ТКО были разделены между ведомствами. В частности, министерство энергетики и ЖКХ курировало коммунальные отходы, министерство природы — промышленные. «Практика показала, что такие функции часто пересекались, что усложняло взаимодействие между предприятиями и органами власти»,— подчеркнули в департаменте.

Министерству природных ресурсов и экологии Свердловской области перейдет контроль за деятельностью региональных операторов по обращению с отходами в 79 муниципалитетах. Они были созданы в 2018 году в рамках «мусорной реформы», которая была направлена на увеличение объема вторично перерабатываемых отходов, снижение объемов мусора, отправляющегося на захоронения, и улучшение экологической обстановки. Власти разделили регион на три административно-производственных объединения, в каждом из которых выбрали ответственного за обращение с отходами. В Восточной зоне (34 муниципалитета, включая Екатеринбург) статус регоператора присвоили «Спецавтобазе», в Северной зоне (23 муниципалитета, включая Нижний Тагил) — тюменской компании «Рифей», в Западной зоне (22 муниципалитета, включая Первоуральск) — компании ТБО «Экосервис».

Летом 2024 года в Западной зоне возникла проблема с вывозом мусора. На ситуацию обратил внимание заместитель генпрокурора РФ Сергей Зайцев, а следственные органы возбудили уголовное дело из-за ненадлежащего выполнения работ. На тот момент губернатор Евгений Куйвашев поручил «вывезти все отходы с улиц» и подсчитать ущерб окружающей среде для принятия мер в отношении ТБО «Экосервис». В конце июля 2024 года министерство энергетики и ЖКХ области лишило компанию статуса регоператора и заключило соглашение на вывоз мусора со «Спецавтобазой» до 1 августа 2025 года.

В апреле 2025 года министерство энергетики и ЖКХ наделило компанию «ЭкоПарк» (дочернее предприятие Корпорации развития Среднего Урала, которая принадлежит правительству Свердловской области) статусом регоператора в Западной зоне. Позже компании «Экотехпром», «Спецавтобаза» и «Орион» подали иск к ведомству с требованием признать незаконными торги, в результате которых ответственным за уборку мусора в 22 муниципалитетах был выбран «ЭкоПарк». В июле Арбитражный суд Свердловской области полностью отказал в удовлетворении требований компаний и подтвердил право «ЭкоПарка» работать регоператором по вывозу мусора в Западной зоне.

Впрочем, в том же месяце министерство энергетики и ЖКХ продлило «Спецавтобазе» статус регоператора в Западной зоне до 31 октября. «ЭкоПарк», который должен был начать уборку в 22 муниципалитетах с 1 августа, к работе не приступил.

Василий Алексеев