Суд признал право «ЭкоПарка» на статус регоператора Западной зоны

Арбитражный суд Свердловской области подтвердил право «ЭкоПарка» (дочерняя компания Корпорации развития Среднего Урала — КРСУ) работать региональным оператором по вывозу мусора в Западной зоне Свердловской области, сообщили в пресс-службе организации. Суд полностью отказал в удовлетворении исковых требований.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«В судебном решении зафиксировано фактическое положение дел. Решением суда удовлетворены полностью»,— сказал генеральный директор компании «ЭкоПарк» Олег Мошкарев. Компания приступит к работе с 1 ноября.

Напомним, иск к министерству энергетики и ЖКХ Свердловской области подали компании «Экотехпром», «Спецавтобаза» и «Орион». Истцы требовали признать незаконными торги, в результате которых статус регоператора Западной зоны получил «ЭкоПарк». Фактически компания была единственным участником конкурса, остальные не были до него допущены. Представители компаний-истцов на судебном заседании указывали, что компания «ЭкоПарк» была создана правительством специально для участия в конкурсе.

Сейчас функции регионального оператора выполняет АО «Спецавтобаза». Контракт с ней был заключен на год до 1 августа, однако затем на фоне судебного разбирательства продлен до 31 октября.

Подробнее о судебном споре — в материале «Иск разделили на троих»

Анна Капустина