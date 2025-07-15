Свердловское минЖКХ продлило статус регоператора «Спецавтобазы» в Западной зоне

АО «Спецавтобаза» пробудет региональным оператором по вывозу мусора в Западной зоне Свердловской области до 31 октября, следует из приказа регионального минЖКХ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

«Присвоить акционерному обществу "Специализированная автобаза" статус регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в Западном административно производственном объединении (АПО-2) без проведения конкурсного отбора на срок с 1 августа 2025 года по 31 октября 2025 года»,— говорится в документе. С АО «Спецавтобаза» заключат соответствующее соглашение.

Региональным оператором Западной зоны с 1 августа должна была стать компания «ЭкоПарк» (дочерняя компания КРСУ — Корпорации развития Среднего Урала). Она была выбрана в результате торгов, прошедших весной этого года. Заявки остальных участников были признаны несоответствующими условиям конкурса. Заявлявшиеся на торги «Орион», «Экотехпром» и «Спецавтобаза» подали иски в арбитражный суд Свердловской области с требованием признать результаты торгов не действительными. В КРСУ при этом заявляли, что контракт с «ЭкоПарком» уже заключен.

«Спецавтобаза» была назначена региональным оператором в Западной зоне сроком на год летом прошлого года. Тогда произошел мусорный коллапс, затронувший 22 муниципалитета, и региональный оператор ТБО «Экосервис» был лишен этого статуса.

Подробнее об исках о признании торгов недействительными — в материале «Иск разделили на троих»

Анна Капустина