В белгородской областной больнице находятся 18 пострадавших от атак ВСУ

В белгородской областной больнице имени святителя Иоасафа находятся 18 мирных жителей, раненных при последних атаках ВСУ. Врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков после того как навестил пациентов.

В последнее время атаки ВСУ по Белгородской области участились. Прошлая неделя, по словам губернатора, оказалась тяжелой. Только за 22 сентября при обстрелах пострадали 18 мирных жителей, за 23 сентября — 16, еще один человек погиб.

«Я просто хотел пожелать каждому из вас мирного доброго утра, мирного доброго дня, чтобы война прошла, чтобы победа пришла в наши дома, чтобы мир засиял на всей территории Белгородской области, а мы занимались только мирным трудом»,— заявил в прошлую пятницу Вячеслав Гладков.

Вечером 28 сентября Белгород подвергся серии ракетных ударов, один из которых пришелся по крупному энергетическому объекту. Из-за этого как минимум в десяти муниципалитетах были зафиксированы перебои с электроснабжением. В их числе оказался облцентр, в котором ремонтные работы завершили только утром 30 сентября.

Алина Морозова