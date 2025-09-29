Белгород возвращает свет

Прошедшая неделя завершилась мощными ракетными обстрелами Белгородской области. Из-за ударов по региону только за воскресенье погибли два человека, а шестеро получили ранения. В Белгороде обстрел энергетического объекта также привел к масштабным отключениям света более чем в 10 муниципалитетах. К вечеру без электроэнергии оставались десятки детских садов, школ и магазинов, а также два медицинских учреждения. Восстановить подачу света в них планируется до завтрашнего дня.

Последствия ракетного удара ВСУ по Белгороду на минувших выходных Фото: t.me / vvgladkov
Атака 28 сентября привела к отключению света более чем в 10 муниципалитетах Фото: t.me / vvgladkov
В целом по региону, согласно ежедневному отчету губернатора Вячеслава Гладкова, со стороны Украины выпустили более 130 БПЛА и 55 различных боеприпасов Фото: t.me / vvgladkov

Днем в понедельник, 29 сентября, в Белгороде прошли заседания оперштаба и штаба по ликвидации последствий вчерашнего обстрела города, в результате которого был поврежден крупный энергетический объект. После их окончания губернатор Вячеслав Гладков заявил, что энергетики работают по усилению надежности сети. По предварительной информации, они закончат к завтрашнему дню.

Напомним, вечером в воскресенье, 28 сентября, вооруженные силы Украины нанесли серию ракетных ударов по Белгороду. Один из них пришелся по крупному энергетическому объекту. Атака привела к отключению света более чем в 10 муниципалитетах, в том числе в самом Белгороде и во втором по величине городе региона Старом Осколе. После удара власти приняли меры по переподключению абонентов к резервным источникам и сделали доклад в федеральное правительство.

Свет, по словам местных жителей, начал возвращаться в различные районы Белгорода и Старого Оскола через час после обстрела.

Еще один обстрел в Белгороде привел к ранению трех человек.

Сначала в больницу госпитализировали мужчину, получившего осколочные ранения, и женщину с подозрением на баротравму. Позже диагноз пострадавшей не подтвердился, но за помощью из-за баротравмы в медучреждение обратился 17-летний юноша. После еще одного ракетного обстрела в Белгороде пострадавших не было. Всего за последний день недели повреждения помимо энергетического объекта в городе получили 10 гаражей, две машины и коммерческий объект. В целом по региону, согласно ежедневному отчету губернатора, со стороны Украины выпустили более 130 БПЛА и 55 различных боеприпасов. В результате, помимо пострадавших в Белгороде, ранения в регионе получили еще три человека, двое погибли.

К утру понедельника энергетики смогли вернуть свет 90% потребителей

На совещании в правительстве Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что благодаря этому к обычному режиму работы вернулось большинство образовательных учреждений Белгорода.

Впрочем, к концу дня перебои с подачей электроэнергии, а также воды наблюдались в 10 муниципалитетах: в Белгороде, в Белгородском, Яковлевском, Шебекинском, Грайворонском, Борисовском, Краснояружском, Ракитянском, Ивнянском и Прохоровском районах и округах. В целом в регионе остаются обесточенными 38 образовательных учреждений и 50 торговых предприятий. С ограничениями при подаче света работают 53 промпредприятия. Электричество также отсутствует у 77 тыс. абонентов. Во время прямого эфира в соцсетях вечером губернатор Вячеслав Гладков заявил, что свет должен вернуться к 22 часам.

В Белгороде к вечеру понедельника света частично не было в центре города — на Белгородском проспекте и Народном бульваре, а также на улицах Калинина, Октябрьской, 3-го Интернационала, Князя Трубецкого и Белгородского Полка. Также обесточена была вторая поликлиника. В случае необходимости власти допускали отключение уличного освещения с 22 часов.

Владимир Зоркий