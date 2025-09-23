18 человек пострадали из-за атак ВСУ на Белгородскую область за сутки
За прошедшие сутки ВСУ атаковали 12 муниципалитетов Белгородской области с помощью не менее 234 беспилотников и 17 боеприпасов. В итоге пострадали 18 человек, повреждены 50 жилых объектов и 74 транспортных средства. Это следует из ежедневной сводки губернатора Вячеслава Гладкова.
- По Белгороду выпустили 80 беспилотников, 64 из них сбиты системой ПВО. Пострадали девять мирных жителей, двое из них были госпитализированы, остальные продолжают лечение дома. Повреждено остекление в 29 квартирах 15 многоквартирных домов (МКД), два частных дома, 45 автомобилей, четыре коммерческих и два социальных объекта, два административных здания и Собор Смоленской иконы Божией Матери.
- В Белгородском районе поселки Дубовое, Майский, Малиновка, Октябрьский, Разумное и Северный, а также села Беломестное, Бессоновка, Варваровка, Головино, Красный Октябрь, Нечаевка, Николаевка, Никольское, Петровка, Репное, Таврово, Чайки и Шагаровка, хутор Церковный подверглись атакам 33 БПЛА, 12 из которых ликвидированы. Двое мирных жителей получили ранения. В поселке Северный из-за удара дрона ранена восьмилетняя девочка, ее госпитализировали. Второй пострадавший, 12-летний мальчик, был отпущен домой после обследования. Также в городскую больницу №2 Белгорода обратился мирный житель из поселка Малиновка, его отправили на амбулаторное лечение. Кроме того, к медикам поступила белгородка, пострадавшая 21 сентября в селе Бочковка. Она тоже отпущена домой. В поселке Дубовое осколками посечен легковой автомобиль, в поселке Северный — два частных дома и автомобиль, в селе Нечаевка огнем поврежден частный дом, в поселке Малиновка — уничтожен легковой автомобиль, в селе Бессоновка получили разрушения МКД и два автомобиля, в селах Чайки, Никольское, Николаевка и Варваровка — по одному частному дому.
- В Борисовском районе поселки Борисовка, села Грузское и Зозули были атакованы пятью дронами, два из которых ликвидированы. В поселке Борисовка повреждены частный дом и легковой автомобиль, в районе села Зозули — микроавтобус.
- В Валуйском округе пострадали поселок Уразово, села Борки, Двулучное, Казинка, Казначеевка, Лавы и Тулянка, а также хутора Леоновка и Рябики. По ним выпустили 29 беспилотников, из них 21 был уничтожен системой ПВО. В селе Казинка вследствие удара дрона ранены трое мирных жителей. Они получили медпомощь в Валуйской ЦРБ и были отпущены на амбулаторное лечение. На хуторе Леоновка повреждены частный дом и легковой автомобиль, в селе Двулучное — коммерческий объект, в селе Лавы — частный дом, легковой автомобиль, надворные постройки и линия электропередачи (ЛЭП), в селе Казначеевка огнем уничтожен частный дом.
- В Волоконовском районе по селу Борисовка и хутору Плотовка нанесены удары двух БПЛА. На хуторе пострадал легковой автомобиль.
- В Грайворонском округе город Грайворон, поселок Чапаевский, села Головчино, Гора-Подол, Доброе, Дунайка, Козинка, Новостроевка-Первая, Пороз и Смородино подверглись четырем обстрелам с применением четырех боеприпасов и атакам 18 беспилотников, из них три подавлены. В городскую больницу №2 Белгорода из поселка Чапаевский поступил боец подразделения «Орлан». После осмотра ранения были исключены, он был отпущен домой. В Грайвороне повреждены пять автомобилей и коммерческий объект, в поселке Чапаевский, в селах Смородино и Новостроевка-Первая пострадали по одному частному дому и автомобилю, в селе Гора-Подол — коммерческий объект и легковой автомобиль, в селе Головчино — КамАЗ, в районе села Дунайка — два автомобиля, в селе Доброе — частный дом и автомобиль.
- Губкинский горокруг пытались атаковать четырьмя БПЛА. Без последствий.
- Над Корочанским районом уничтожили два беспилотника — также без пострадавших и разрушений.
- В Краснояружском районе по поселку Красная Яруга, селам Вязовое, Графовка, Надежевка, Репяховка, Романовка и Староселье выпустили в результате четырех обстрелов 13 боеприпасов, а также 22 беспилотника, три из них были сбиты. В поселке Красная Яруга повреждены три автомобиля.
- В поселке Прохоровка Прохоровского района беспилотник ударил по коммерческому объекту — повреждено оборудование.
- В Ракитянском районе поселок Пролетарский и село Бобрава подверглись атакам трех БПЛА, из них один был уничтожен. В городскую больницу №2 Белгорода поступила женщина, получившая баротравму 21 сентября в поселке Пролетарский. В селе Бобрава поврежден легковой автомобиль.
- В Шебекинском округе по городу Шебекино, селам Бершаково, Вознесеновка, Мешковое, Муром, Новая Таволжанка, Первое Цепляево и Червона Дибровка ударили с помощью 35 беспилотников, 28 из которых уничтожены. В Шебекине из-за атаки дрона по коммерческому предприятию ранен мирный житель. Еще один человек пострадал в селе Новая Таволжанка. Оба раненых госпитализированы. Также вчера в городскую больницу №2 Белгорода поступил мирный житель, получивший ранения 21 сентября в селе Муром. Он будет лечиться дома. В Шебекине на территории предприятия повреждены одно из помещений и ЛЭП, также огнем уничтожен служебный КамАЗ, в селе Новая Таволжанка получили разрушения две надворные постройки, в селе Муром — два частных дома и надворная постройка. Ночью в селе Червона Дибровка в коммерческом объекте были выбиты окна, в селе Бершаково поврежден легковой автомобиль. Сегодня утром в селе Новая Таволжанка пострадали частный дом и четыре надворные постройки.
За выходные в Белгородской области из-за обстрелов ВСУ погибли три человека, еще 13 были ранены.