18 человек пострадали из-за атак ВСУ на Белгородскую область за сутки

За прошедшие сутки ВСУ атаковали 12 муниципалитетов Белгородской области с помощью не менее 234 беспилотников и 17 боеприпасов. В итоге пострадали 18 человек, повреждены 50 жилых объектов и 74 транспортных средства. Это следует из ежедневной сводки губернатора Вячеслава Гладкова.

По Белгороду выпустили 80 беспилотников, 64 из них сбиты системой ПВО. Пострадали девять мирных жителей, двое из них были госпитализированы, остальные продолжают лечение дома. Повреждено остекление в 29 квартирах 15 многоквартирных домов (МКД), два частных дома, 45 автомобилей, четыре коммерческих и два социальных объекта, два административных здания и Собор Смоленской иконы Божией Матери.

В Белгородском районе поселки Дубовое, Майский, Малиновка, Октябрьский, Разумное и Северный, а также села Беломестное, Бессоновка, Варваровка, Головино, Красный Октябрь, Нечаевка, Николаевка, Никольское, Петровка, Репное, Таврово, Чайки и Шагаровка, хутор Церковный подверглись атакам 33 БПЛА, 12 из которых ликвидированы. Двое мирных жителей получили ранения. В поселке Северный из-за удара дрона ранена восьмилетняя девочка, ее госпитализировали. Второй пострадавший, 12-летний мальчик, был отпущен домой после обследования. Также в городскую больницу №2 Белгорода обратился мирный житель из поселка Малиновка, его отправили на амбулаторное лечение. Кроме того, к медикам поступила белгородка, пострадавшая 21 сентября в селе Бочковка. Она тоже отпущена домой. В поселке Дубовое осколками посечен легковой автомобиль, в поселке Северный — два частных дома и автомобиль, в селе Нечаевка огнем поврежден частный дом, в поселке Малиновка — уничтожен легковой автомобиль, в селе Бессоновка получили разрушения МКД и два автомобиля, в селах Чайки, Никольское, Николаевка и Варваровка — по одному частному дому.

В Борисовском районе поселки Борисовка, села Грузское и Зозули были атакованы пятью дронами, два из которых ликвидированы. В поселке Борисовка повреждены частный дом и легковой автомобиль, в районе села Зозули — микроавтобус.

В Валуйском округе пострадали поселок Уразово, села Борки, Двулучное, Казинка, Казначеевка, Лавы и Тулянка, а также хутора Леоновка и Рябики. По ним выпустили 29 беспилотников, из них 21 был уничтожен системой ПВО. В селе Казинка вследствие удара дрона ранены трое мирных жителей. Они получили медпомощь в Валуйской ЦРБ и были отпущены на амбулаторное лечение. На хуторе Леоновка повреждены частный дом и легковой автомобиль, в селе Двулучное — коммерческий объект, в селе Лавы — частный дом, легковой автомобиль, надворные постройки и линия электропередачи (ЛЭП), в селе Казначеевка огнем уничтожен частный дом.

В Волоконовском районе по селу Борисовка и хутору Плотовка нанесены удары двух БПЛА. На хуторе пострадал легковой автомобиль.

В Грайворонском округе город Грайворон, поселок Чапаевский, села Головчино, Гора-Подол, Доброе, Дунайка, Козинка, Новостроевка-Первая, Пороз и Смородино подверглись четырем обстрелам с применением четырех боеприпасов и атакам 18 беспилотников, из них три подавлены. В городскую больницу №2 Белгорода из поселка Чапаевский поступил боец подразделения «Орлан». После осмотра ранения были исключены, он был отпущен домой. В Грайвороне повреждены пять автомобилей и коммерческий объект, в поселке Чапаевский, в селах Смородино и Новостроевка-Первая пострадали по одному частному дому и автомобилю, в селе Гора-Подол — коммерческий объект и легковой автомобиль, в селе Головчино — КамАЗ, в районе села Дунайка — два автомобиля, в селе Доброе — частный дом и автомобиль.

Губкинский горокруг пытались атаковать четырьмя БПЛА. Без последствий.

Над Корочанским районом уничтожили два беспилотника — также без пострадавших и разрушений.

В Краснояружском районе по поселку Красная Яруга, селам Вязовое, Графовка, Надежевка, Репяховка, Романовка и Староселье выпустили в результате четырех обстрелов 13 боеприпасов, а также 22 беспилотника, три из них были сбиты. В поселке Красная Яруга повреждены три автомобиля.

В поселке Прохоровка Прохоровского района беспилотник ударил по коммерческому объекту — повреждено оборудование.

В Ракитянском районе поселок Пролетарский и село Бобрава подверглись атакам трех БПЛА, из них один был уничтожен. В городскую больницу №2 Белгорода поступила женщина, получившая баротравму 21 сентября в поселке Пролетарский. В селе Бобрава поврежден легковой автомобиль.

В Шебекинском округе по городу Шебекино, селам Бершаково, Вознесеновка, Мешковое, Муром, Новая Таволжанка, Первое Цепляево и Червона Дибровка ударили с помощью 35 беспилотников, 28 из которых уничтожены. В Шебекине из-за атаки дрона по коммерческому предприятию ранен мирный житель. Еще один человек пострадал в селе Новая Таволжанка. Оба раненых госпитализированы. Также вчера в городскую больницу №2 Белгорода поступил мирный житель, получивший ранения 21 сентября в селе Муром. Он будет лечиться дома. В Шебекине на территории предприятия повреждены одно из помещений и ЛЭП, также огнем уничтожен служебный КамАЗ, в селе Новая Таволжанка получили разрушения две надворные постройки, в селе Муром — два частных дома и надворная постройка. Ночью в селе Червона Дибровка в коммерческом объекте были выбиты окна, в селе Бершаково поврежден легковой автомобиль. Сегодня утром в селе Новая Таволжанка пострадали частный дом и четыре надворные постройки.

За выходные в Белгородской области из-за обстрелов ВСУ погибли три человека, еще 13 были ранены.

Кабира Гасанова