16 человек пострадали и один погиб из-за ударов ВСУ по Белгородской области

В девяти муниципалитетах Белгородской области за минувшие сутки зафиксированы многочисленные атаки БПЛА и ракетный обстрел со стороны ВСУ, в результате которого ранены шесть человек. От удара дрона по коммерческому объекту, название которого не уточняется, погиб один человек. Всего пострадали 16 мирных жителей, включая ребенка и бойца «Орлана». Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Белгород подвергся ракетному обстрелу с применением шести боеприпасов и атакам 40 БПЛА, 32 из которых сбиты. В результате удара дрона по коммерческому объекту погиб один мирный житель: от полученных ранений мужчина скончался на месте. Ранены 12 мирных жителей, из них семь госпитализированы. В тяжелом состоянии мирный житель, пострадавший при ракетном обстреле. В городской больнице №2 Белгорода ему проведена операция. В отделении реанимации раненому оказывают всю необходимую помощь. В облцентре выбиты окна в 46 квартирах 17 многоквартирных домов (МКД). Повреждены два частных дома, 52 автомобиля, надворная постройка, три коммерческих объекта, социальный объект и административное здание.

В Белгородском районе за вчерашний день ранены трое мирных жителей, из них в тяжелом состоянии 13-летняя девочка и женщина, которые пострадали в результате удара дрона по коммерческому объекту в селе Стрелецкое. Еще одна пострадавшая отпущена домой на амбулаторное лечение. Атакам подверглись поселки Комсомольский, Майский, Политотдельский, Октябрьский, а также села Бессоновка, Ближняя Игуменка, Головино, Драгунское, Красный Октябрь, Лозовое, Нечаевка, Николаевка, Никольское, Новая Деревня, Отрадное, Петровка, Пуляевка, Старая Нелидовка, Шишино, Шагаровка и хутор Валковский. По этим населенным пунктам нанесено 49 ударов беспилотников, из которых 20 удалось сбить. В Стрелецком повреждены три частных дома, восемь автомобилей, три коммерческих объекта и линия электропередачи. В других населенных пунктах зафиксированы разрушения жилых домов, хозяйственных построек и сельхозпредприятий. За помощью обратился 17-летний юноша, пострадавший 22 сентября в поселке Северный. Врачи диагностировали ему осколочное ранение ноги.

В Борисовском районе поселок Борисовка и село Березовка атаковали три дрона, один из которых был сбит. Сегодня утром в Березовке поврежден частный дом. Ранее в городскую больницу №2 Белгорода обратился мирный житель, получивший баротравму 22 сентября при атаке дрона на микроавтобус в районе села Зозули. Медики оказали ему необходимую помощь, лечение он продолжит амбулаторно.

В Валуйском округе атакам подверглись город Валуйки, поселок Уразово, села Борки, Двулучное, Казинка, Казначеевка и Кукуевка, а также хутора Дубровка, Конотоповка и Леоновка. Всего применено 34 беспилотника, из которых 16 удалось подавить и сбить. В Валуйках повреждены три частных дома, в Борках — дом и два автомобиля, в Леоновке — два дома, в Казинке — два сельхозпредприятия и четыре автомобиля. В Двулучном зафиксированы повреждения забора, в Дубровке уничтожены огнем две надворные постройки, а сегодня утром в Леоновке поврежден еще один дом.

В Волоконовском районе зафиксированы атаки беспилотников на четыре населенных пункта. В поселке Пятницкое, селе Волчья Александровка и на хуторе Давыдкин зафиксировали удары трех БПЛА. В селе Волчья Александровка в результате атаки повреждены частный дом и легковой автомобиль. Ночью в поселке Волоконовка зафиксировано попадание боеприпаса: частично разрушен один частный дом, еще три дома повреждены, пострадали три надворные постройки и два легковых автомобиля. В поселке Малиново в результате удара двух беспилотников получили разрушения два автомобиля, частный дом и надворная постройка.

В Грайворонском округе обстрелу подверглись город Грайворон, а также села Безымено, Глотово, Головчино, Гора-Подол, Доброе, Дунайка, Козинка, Пороз и хутор Масычево. По данным властей, совершено 12 обстрелов с применением 60 боеприпасов и атаки 23 беспилотников, из которых четыре сбиты. В городской больнице Белгорода осмотрена мирная жительница, обратившаяся после атаки дрона в селе Глотово. Госпитализация не потребовалась, пациентку отпустили на амбулаторное лечение. В селе Гора-Подол повреждены коммерческий объект, частный дом и четыре автомобиля. Ночью в Грайвороне в результате сброса боеприпаса с беспилотника повреждены два автомобиля и коммерческий объект. В селе Доброе в ночное время дроном атакована территория: осколками повреждены КамАЗ и две единицы сельхозтехники.

В Красногвардейском районе силы ПВО перехватили и сбили семь беспилотников самолетного типа. В результате пострадавших и разрушений не зафиксировано.

В Краснояружском районе под обстрелы с помощью 17 боеприпасов попали поселок Красная Яруга и села Графовка, Илек-Пеньковка, Колотиловка и Староселье. Также были установлены удары 34 беспилотников, 12 из которых удалось сбить. В Красной Яруге повреждены коммерческий объект и три автомобиля, пострадала линия электропередачи. По информации аварийных служб, электроснабжение в населенном пункте восстановлено.

В Шебекинском округе удары пришлись по городу Шебекино, а также селам Архангельское, Белянка, Бершаково, Вознесеновка, Мешковое, Муром, Нехотеевка, Новая Таволжанка и Ржевка. В Новой Таволжанке ранен боец подразделения «Орлан», ему оказана помощь в Шебекинской ЦРБ, дальнейшее лечение он продолжит амбулаторно. Всего зафиксировано 68 беспилотников, из которых 56 сбиты или подавлены средствами ПВО. В Шебекине повреждены остекление в пяти квартирах многоквартирного дома, коммерческое предприятие, «Газель» и легковой автомобиль, а также уничтожен КамАЗ. В Муроме сгорел один дом и повреждены два, также зафиксированы разрушения автомобилей. На автодороге Белянка — Сурково поврежден автомобиль, в Вознесеновке разрушен частный дом, в Белянке повреждена линия электропередачи. В Нехотеевке огнем уничтожен один частный дом.

Сутками ранее при обстрелах Белгородской области пострадали 18 человек.

Анна Швечикова