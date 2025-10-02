Песков о передаче ракет Украине, нехватке топлива и конфискации активов РФ
Дмитрий Песков рассказал об участии Путина в саммите G20
Пресс-секретарь президента ответил на вопросы журналистов. Господин Песков рассказал о реакции США на предложение Путина по ДСНВ, мерах правительства по дефициту топлива в России и передаче американских ракет Tomahawk Украине. Главные заявления — в подборке «Ъ».
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
Об участии США в военной операции на Украине и предложении по ДСНВ
- РФ должным образом отреагирует на передачу Украине ракет Tomahawk.
- Очевидно, что инфраструктура США и НАТО задействована для сбора и передачи разведданных Украине.
- США передают Украине разведданные в постоянном режиме, в режиме онлайн.
- Реакции США на предложение Путина по ДСНВ не было.
- Правительство принимает необходимые меры по бензину.
- Участники дискуссии в Европе о возможности конфискации российских активов похожи на банду.
- Возможная конфискация российских активов без ответа со стороны России не останется.
- Выборы в Молдавии изобиловали нарушениями и странностями.
- Москва ожидала бы, чтобы антирусскость в Молдавии уступила место более прагматичному подходу, пока этого нет.
- Путин сегодня встретится с президентом Республики Сербской Додиком.
- Путин так или иначе примет участие в работе саммита G20.