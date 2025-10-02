Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Песков о передаче ракет Украине, нехватке топлива и конфискации активов РФ

Дмитрий Песков рассказал об участии Путина в саммите G20

Пресс-секретарь президента ответил на вопросы журналистов. Господин Песков рассказал о реакции США на предложение Путина по ДСНВ, мерах правительства по дефициту топлива в России и передаче американских ракет Tomahawk Украине. Главные заявления — в подборке «Ъ».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

  • Об участии США в военной операции на Украине и предложении по ДСНВ

  • РФ должным образом отреагирует на передачу Украине ракет Tomahawk.
  • Очевидно, что инфраструктура США и НАТО задействована для сбора и передачи разведданных Украине.
  • США передают Украине разведданные в постоянном режиме, в режиме онлайн.
  • Реакции США на предложение Путина по ДСНВ не было.

    • О перебоях с топливом в России

  • Правительство принимает необходимые меры по бензину.

    • О конфискации активов РФ

  • Участники дискуссии в Европе о возможности конфискации российских активов похожи на банду.
  • Возможная конфискация российских активов без ответа со стороны России не останется.

    • О выборах в Молдавии

  • Выборы в Молдавии изобиловали нарушениями и странностями.
  • Москва ожидала бы, чтобы антирусскость в Молдавии уступила место более прагматичному подходу, пока этого нет.

    • О графике Путина

  • Путин сегодня встретится с президентом Республики Сербской Додиком.
  • Путин так или иначе примет участие в работе саммита G20.

Новости компаний Все