Песков: реакции США на предложение Путина по ДСНВ еще не было

У России и США продолжаются контакты по линии президентских администраций, но ответа на предложение по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) пока нет. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Они, собственно, идут — контакты. Но реакции пока не было. Потому что было же анонсировано моей коллегой в Вашингтоне, что Трамп сам отреагирует на эту инициативу»,— сказал Дмитрий Песков журналистам.

Срок действия ДСНВ истекает в феврале 2026 года. 22 сентября президент РФ Владимир Путин заявил о готовности России придерживаться центральных количественных ограничений по соглашению в течение еще года после этого срока, если США возьмут на себя те же обязательства. Белый дом сообщал, что Дональд Трамп прокомментирует это предложение.

Подробнее — в материале «Ъ» «Ограничение срока бездействия».

Лусине Баласян