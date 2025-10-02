Песков сравнил с бандой обсуждающих изъятие российских активов лидеров ЕС

Участники дискуссии в Евросоюзе об изъятии замороженных российских активов напоминают банду, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, подобные действия не останутся без ответа.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Это все похоже на такую банду: кто-то стоит на шухере, кто-то грабит, а кто-то, как Бельгия, кричит: "Ребята, давайте вместе нести ответственность". Вот если по-нашему - то вот так это и выглядит"»,— сказал представитель Кремля журналистам. По его словам, российские власти сделают все, чтобы «те, кто причастны к этим противоправным действиям, понесли юридическую и иную возможную ответственность».

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц предлагал выделить Украине €140 млрд из замороженных российских активов в качестве кредита. Это предложение поддержала Еврокомиссия и несколько других стран. Всего страны ЕС и G7 заморозили около €280 млрд активов России. В бельгийском депозитарии Euroclear заблокировано больше всего из этих средств — €191 млрд. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер призвал лидеров Евросоюза подписать документ, обязывающий их разделить возможные финасовые риски при использовании активов РФ.

Лусине Баласян