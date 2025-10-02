Песков: власти решают проблему нехватки бензина

Правительство принимает меры, чтобы обеспечить стабильную ситуацию по бензину, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он призвал ориентироваться на заявления вице-премьера Александра Новака.

«Где-то возникают вопросы. Здесь нужно ориентироваться на то, что сказал Новак как главный куратор этой области»,— сказал представитель президента во время брифинга.

Крым на этой неделе первым из российских регионов ввел фиксированные цены на бензин и установил ограничения на продажу. Нехватку бензина в стране участники рынка оценивают в 20% от обычного уровня поставок. Топливный союз предупредил об угрозе закрытия части АЗС из-за нерентабельности. Александр Новак накануне назвал ситуацию на внутреннем рынке топлива контролируемой.

