Путин 2 октября встретится с Додиком

Президент России Владимир Путин 2 октября встретится с лишенным мандата президентом Республики Сербской Милорадом Додиком. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Как сообщил представитель Кремля, переговоры пройдут после того, как Владимир Путин примет участие в заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».

9 сентября Милорад Додик встретился в Москве с главой российского МИДа Сергеем Лавровым. Прибывший в РФ с обозначенной целью заручиться поддержкой независимости Республики Сербской господин Додик по итогам переговоров скорректировал свою позицию, объявив, что «РС осталась привержена Дейтонским соглашениям» и у нее «нет никаких планов насильственного отделения».

Лусине Баласян