Песков: Путин «так или иначе» примет участие в саммите G20

Россия будет «на должном уровне» представлена на саммите G20, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Приедет ли Владимир Путин на саммит, пока неизвестно. По словам господина Пескова, глава государства «так или иначе примет участие» в мероприятии.

По словам пресс-секретаря, Россия активно принимает участие во всех сегментах работы стран G20. «В любом случае, участие российской стороны (в саммите.—"Ъ") будет на должном уровне и максимально активным»,— сказал представитель президента во время брифинга.

Встреча глав государств G20 пройдет 21–22 ноября в Йоханнесбурге (ЮАР). Владимир Путин получил приглашение на саммит еще в июне. Последние несколько лет Россию на мероприятии представляет глава МИДа Сергей Лавров.

