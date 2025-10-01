Главные новости за 1 октября. Ростов-на-Дону и область

Власти Ростова-на-Дону внедрят электронный реестр грузового транспорта, имеющего право на передвижение по городу. Мера станет частью модернизации системы грузового каркаса.

Министром цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области стал Алексей Копытов. Ранее Алексей Копытов был замминистра инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Саха (Якутия).

С 1 марта 2026 года таксопарки Ростовской области, как и в целом по России, смогут использовать только машины отечественного производства с высоким уровнем локализации компонентов. В список одобренных марок вошли Lada, УАЗ, Sollers, Evolute, Voyah и Москвич.

В Ростовской области выставили на торги активы АО «Глубокинский кирпичный завод» (признано банкротом). Принадлежащую заводу недвижимость оценили в 208 млн руб.

В Ростовской области в 2025 году население области насчитывало 4,1 млн. человек, что на 15 тыс. человек меньше, чем годом ранее. Общий коэффициент рождаемости за прошедший год зафиксирован на отметке 1,3. Прогнозируемая продолжительность жизни в Ростовской области составляет 73,5 года: для женщин – 78,5 года, для мужчин – 68,5 года. При этом, 230 человек жителей Дона – люди старше 100 лет.

У электропоезда №6508 сообщением Ростов – Таганрог с 6 октября 2025 года иизменится расписание. График движения изменится из-за введения стоянки на ОП Танаис. Поезд будет отправляться из Ростова в 17.26, а прибывать на станцию Таганрог в 18:53.