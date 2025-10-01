На Дону такси переведут на Lada, УАЗ и Москвич с 2026 года
С 1 марта 2026 года таксопарки Ростовской области, как и в целом по России, смогут использовать только машины отечественного производства с высоким уровнем локализации компонентов. Минпромторг опубликовал предварительный перечень разрешенных моделей.
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
По информации ведомства, в список одобренных марок вошли Lada, УАЗ, Sollers, Evolute, Voyah и Москвич. Новые требования распространяются на всю страну, включая Ростовскую область, хотя отдельным регионам предоставили временные послабления.
Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что изменения могут привести к удорожанию услуг такси примерно на 20%. Причина в повышении стоимости автомобилей и страховки.