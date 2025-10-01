Грузовой каркас Ростова получит систему автоматического контроля въезда

Власти Ростова-на-Дону внедрят электронный реестр грузового транспорта, имеющего право на передвижение по городу. Мера станет частью модернизации системы грузового каркаса. Об этом сообщил глава администрации Ростова Александр Скрябин в своем Telegram-канале.

По словам господина Скрябина, разработано программное обеспечение, которое позволит упорядочить движение большегрузов. В город смогут въезжать только автомобили, внесенные в соответствующий реестр: машины, перевозящие потребительские товары, коммунальная техника и другие важные для города категории спецтранспорта.

«Система грузового каркаса действует в Ростове с 2024 года. Она позволила сократить время пребывания большегрузов в спальных районах, исключить транзит через центр и улучшить экологическую обстановку. Однако в процессе реализации выявились технические недочеты: камеры фотовидеофиксации не могли различать автомобили с разрешением на проезд, что привело к необоснованным штрафам», - пояснил глава Ростова.

Запуск цифровой платформы ожидается в начале 2026 года. До этого момента в качестве временной меры в центральной части города увеличен допустимый порог массы большегрузов с 3,5 тонн до 26 тонн. Это позволит обеспечить продовольственную и коммунальную безопасность. Тестирование обновленной системы фотовидеофиксации начнется в октябре.

Валентина Любашенко