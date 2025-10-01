Имущество кирпичного завода в поселке Глубокий выставили на торги за 208 млн рублей

В Ростовской области выставили на торги активы АО «Глубокинский кирпичный завод» (признано банкротом). Принадлежащую заводу недвижимость оценили в 208 млн руб., сообщается на портале «Федресурс». Торги пройдут на повышение, шаг — 5% от начальной цены предложения.

Первый лот включает в себя производственные помещения: склады, мастерские, здание котельной, административно-бытовой корпус, главный производственный корпус. В лот входят и три земельных участка площадью 200 тыс. кв. м. Общая площадь зданий превышает 15 тыс. кв. м.

Отдельным лотом по начальной цене 9,2 млн руб. выставлено недостроенное жилое пятиэтажное здание и земельный участок 7,7 тыс. кв. м. в поселке Глубокий.

АО «Глубокинский кирпичный завод» зарегистрировано в Ростовской области в 1992 году. Основная деятельность — производство кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обожженной глины.

Мария Хоперская