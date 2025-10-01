В Ростовской области живут 230 человек старше 100 лет

В Ростовской области в 2025 году население области насчитывало 4,1 млн. человек, что на 15 тыс. человек меньше, чем годом ранее. Общий коэффициент рождаемости за прошедший год зафиксирован на отметке 1,3. Такие данные опубликовал Росстат.

По информации ведомства, прогнозируемая продолжительность жизни в Ростовской области составляет 73,5 года: для женщин – 78,5 года, для мужчин – 68,5 года. При этом, 230 человек жителей Дона – люди старше 100 лет.

«Население региона, живущее за чертой бедности, — 7,7%, что соответствует в среднем 319 тыс. человек, чей доход не дотягивает до прожиточного минимума»,— говорится в сообщении.

Валентина Любашенко