Илон Маск допустил, что будет жить на Марсе

Американский бизнесмен Илон Маск не исключил, что будет жить и умрет на Марсе. При этом он назвал Марс «частью Америки».

Фото: Daniel Cole / Reuters Илон Маск

«У меня один паспорт сейчас и навсегда: США. Я буду жить и умру здесь. Или на Марсе (часть Америки)»,— написал предприниматель в соцсети X.

В марте Илон Маск анонсировал полет корабля Starship с человекоподобным роботом Optimus на Марс в конце 2026 года. В NASA говорили, что США надеются отправить астронавтов на Марс в начале 2030-х годов. Politico писало о планах NASA отправить ракеты к Марсу уже в 2026 году, но миссия оказалась под угрозой из-за сокращения бюджета NASA.

