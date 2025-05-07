Politico: NASA может отправить ракеты к Марсу уже в 2026 году

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) рассматривает варианты отправки ракет к Марсу уже совсем скоро. «Мы оцениваем все возможности, включая стартовые окна в 2026 и 2028 годах, чтобы протестировать технологии, которые позволят потом высадить людей на Марс»,— цитирует издание Politico пресс-секретаря NASA Бетани Стивенс. 2026 и 2028 годы рассматриваются потому, что это ближайшие периоды, когда Земля и Марс будут находиться ближе всего друг к другу, что удобно для осуществления полетов.

Как отмечает Politico, заявление NASA свидетельствует о смене приоритетов в исследовании космоса, поскольку Конгресс США уже одобрил программу освоения Луны и обязал NASA обеспечить возможности долгосрочного пребывания человека на спутнике Земли или рядом с ним. Из-за этого конгрессмены могут отказаться санкционировать финансирование новой статьи расходов.

Сотрудники NASA, которые обычно осведомлены о планах агентства, не были проинформированы о смене приоритетов, о чем Politico на условиях анонимности сообщил высокопоставленный сотрудник ведомства. Если новые планы NASA будут реализованы, в очень выгодной позиции может оказаться компания Илона Маска SpaceX, ракеты которой могут использоваться для этих полетов. Илон Маск и сам в марте анонсировал полет корабля Starship с человекоподобным роботом Optimus на Марс в конце 2026 года.

Алена Миклашевская