США планируют в начале 2030-х годов отправить астронавтов на Марс

США надеются отправить астронавтов на Марс в начале 2030-х годов. Об этом в интервью телеканалу Fox News сообщил министр транспорта и исполняющий обязанности директора NASA Шон Даффи.

По его словам, США планируют сначала начать отправлять полезные грузы на Луну для строительства там базы. Затем, в начале 2030-х, астронавты отправятся на Марс с миссией, которая продлится восемь месяцев.

Господин Даффи также рассказал, что согласно планам, в апреле 2026 года года корабль с четырьмя астронавтами облетит Луну, а после состоится высадка на 8-12 дней.

Ранее глава NASA сообщал, что ведомство рассчитывает совершить высадку на Луну до конца президентского срока Дональда Трампа (2029 год).