Экс-глава NASA: ожидаемое сокращение бюджета сорвет миссии на Луну и Марс

Бывший глава NASA Билл Нельсон в интервью газете Daily Mail выразил обеспокоенность тем, что администрация президента США Дональда Трампа хочет урезать бюджет агентства. По его мнению, это приведет к срыву запланированных NASA миссий на Луну и Марс.

Господин Нельсон обеспокоен и сокращением штата ведомства: «Это опытные люди, которые руководят программами с высокими уровнями риска». По его словам последствия ошибок при освоении космоса могут быть ужасными и вести к гибели людей.

Билл Нельсон, сам бывший астронавт, возглавлял NASA с 2021-го до января текущего года. После начала президентства Дональда Трампа временным управляющим агентства стал министр транспорта Шон Даффи. Администрация президента США предлагает сократить бюджет NASA на 2027 год на $6 млрд. В июле ведомство сообщило о сокращении 20% сотрудников. В том же месяце около 300 бывших и действующих сотрудников NASA подписали открытое письмо, в котором критиковали Белый дом и руководство агентства за «разрушительные атаки» на него, которые «ставят под угрозу способность NASA быть мировым лидером» в деле освоения космоса.

Яна Рождественская