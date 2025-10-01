Кубань вошла в тройку регионов России по числу банкротств физлиц за 7 лет

Краснодарский край занял третье место в России по числу банкротств граждан: с 2017 по 2024 год здесь признаны несостоятельными 50,5 тыс. жителей с совокупной задолженностью 17,8 млрд руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебную статистику.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Процедура банкротства физлиц, не являющихся предпринимателями, действует в стране с октября 2015 года. Первые места рейтинга заняли Москва (58 тыс. дел на 272 млрд руб.) и Московская область (56,8 тыс. дел на 149 млрд руб.). На четвертом месте — Санкт-Петербург и Ленинградская область (47 тыс. банкротов, долг 347 млрд руб.), на пятом — Свердловская область (44,5 тыс. человек, долг 57,5 млрд руб.).

В целом по России с 2017 по 2024 год подано 1,7 млн заявлений о признании граждан банкротами, возбуждено 1,6 млн дел. Подавляющее большинство — почти 90% — инициировали сами должники. В 67% случаев размер задолженности составлял от 500 тыс. до 3 млн руб., в 24,5% — менее 500 тыс. руб.

Как писал «Ъ-Кубань», в Краснодарском крае возбудили первое на юге России дело о кредитном мошенничестве через банкротство.

Анна Гречко