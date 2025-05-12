В Крыму сформируют перечень работодателей для трудоустройства участников СВО
Власти Крыма инициировали создание перечня работодателей, готовых обеспечить достойные условия труда для завершивших службу участников СВО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное министерство труда и соцзащиты.
Работа ведется совместно с органами исполнительной власти и профсоюзами. В список включат предприятия, готовые предлагать зарплату от 100 тыс. руб. и предоставлять меры поддержки для трудоустройства ветеранов.
По данным ведомства, в 2024 году в службы занятости обратились 59 участников СВО, из них 29 уже трудоустроили, семь зарегистрировались как самозанятые, пятеро прошли переобучение. Список формируется исходя из данных, поступивших через филиал фонда «Защитники Отечества» с использованием цифровой платформы «Работа России».