Пытавшемуся отравить выпускников авиаучилища ужесточили приговор до пожизненного

Апелляционный военный суд удовлетворил иск прокуратуры и ужесточил приговор Егору Семенову. В апреле его приговорили к 27 годам строгого режима за попытку отравить выпускников Армавирского авиаучилища в 2023 году. Инстанция назначила осужденному пожизненное лишение свободы, сообщила Генпрокуратура.

Южный окружной военный суд признал преступника виновным в госизмене и совершении теракта. Как установила инстанция, фигурант в 2023 году связался с куратором СБУ и заключил с ним соглашение о сотрудничестве. Семенов получил псевдоним «№ 35».

Украинские спецслужбы поручили убить более 70 летчиков ПВО, собравшихся в ресторане Армавира для празднования 20-летия со дня выпуска из летного училища. Для этого он купил крепкий алкоголь, торт и материалы для изготовления токсичного вещества. За это ему обещали награду в 400 тыс. руб.

20 октября 2023 года террорист приехал в Армавир и через курьера доставил отравленные продукты в ресторан. Организаторы годовщины не смогли узнать, от кого пришли подарки, и их передали правоохранителям. После экспертизы стало известно, что алкоголь и торт были отравлены.

Гособвинение заявило о планах обжаловать приговор сразу после его вынесения. Защита также планировала подать жалобу и заявляла о наличии обстоятельств, говорящих о невиновности подсудимого. Сам Семенов признал вину.

Подробнее — в материале «Ъ» «С тортом наперевес».

Никита Черненко