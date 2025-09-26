В Адыгее по нацпроекту построят новый участок обхода Майкопа

На средства нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в Адыгее начнется строительство нового участка автомобильной дороги «Обход Майкопа». Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в минстрое региона.

Фото: Министерство строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Адыгеи

Проект направлен на разгрузку города от транзитных потоков и повышение безопасности движения. Строительство части обхода должно завершиться к 2032 году. Как отметили в ведомстве, этот участок станет важным звеном в инфраструктуре, соединяя важные туристические объекты и федеральные трассы.

По словам начальника отдела строительства «Адыгеяавтодора» Павла Бахтина, завершение строительства первой и второй очереди, а также первого этапа третьей очереди, привело к увеличению пропускной способности трассы. Длина нового участка составит 11,14 км.

«Второй этап третьей очереди "Обхода Майкопа" продолжит маршрут до федеральной автодороги А-159 и Кавказского биосферного заповедника, который является важным туристическим объектом»,— отметил господин Бахтин.

Проект завершится в 2032 году, а в текущем году планируется начать строительство второго этапа. Средства на проект поступят из федерального бюджета.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в Адыгее стартовал конкурс на возведение третьей очереди второго этапа автомобильной дороги «Обход Майкопа». Начальная цена контракта составила 14,4 млрд руб.

Анна Гречко