Объявлен конкурс на строительство третьего этапа обхода Майкопа за 14 млрд руб

В Республике Адыгея стартовал конкурс на возведение третьей очереди второго этапа автомобильной дороги «Обход Майкопа». Начальная цена контракта составляет 14,4 млрд руб, сообщается на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Заказчиком выступает ГБУ РА «Управление автомобильных дорог „Адыгеяавтодор“». Прием заявок от подрядчиков продлится до 15 сентября 2025 года.

В задачи исполнителя войдут подготовительные и земляные работы, инженерная подготовка территории, обустройство автодороги, пусконаладка, а также возведение искусственных сооружений. Срок завершения строительства установлен на 15 ноября 2032 года.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что на строительство, ремонт и содержание дорожной сети в Адыгее в период с 2024 по 2027 год планируется направить 24,8 млрд руб. Сейчас привлечено 2,2 млрд руб., а в работе находятся 13 федеральных объектов.

Анна Гречко