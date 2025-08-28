Объявлен конкурс на строительство третьего этапа обхода Майкопа за 14 млрд руб
В Республике Адыгея стартовал конкурс на возведение третьей очереди второго этапа автомобильной дороги «Обход Майкопа». Начальная цена контракта составляет 14,4 млрд руб, сообщается на портале госзакупок.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Заказчиком выступает ГБУ РА «Управление автомобильных дорог „Адыгеяавтодор“». Прием заявок от подрядчиков продлится до 15 сентября 2025 года.
В задачи исполнителя войдут подготовительные и земляные работы, инженерная подготовка территории, обустройство автодороги, пусконаладка, а также возведение искусственных сооружений. Срок завершения строительства установлен на 15 ноября 2032 года.
Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что на строительство, ремонт и содержание дорожной сети в Адыгее в период с 2024 по 2027 год планируется направить 24,8 млрд руб. Сейчас привлечено 2,2 млрд руб., а в работе находятся 13 федеральных объектов.