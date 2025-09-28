Михаил Развожаев назвал адреса ТЭС, где можно заправиться АИ-95 в Севастополе

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев опубликовал в своем Telegram-канале адреса ТЭС, на которых с 10:00 воскресенья, 28 сентября, можно заправиться бензином АИ-95NP. По его данным, бензин будет в Инкермане (П2); на ТЭС по улице Челюскинцев, 35; на Городском шоссе, 15; на улице Индустриальной, 10; на улице Хрусталева, 78а; на Лабораторном шоссе, 111, а также в ряже других точек.

«Продолжается подвоз топлива в город»,— написал глава города в своем канале.

Ранее Михаил Развожаев писал, что в приложениях Сбера, ВТБ и Яндекс-навигаторе отражается информация о видах топлива на АЗС, которое находится в свободной продаже (продается за наличные деньги или по банковским картам). Он призвал жителей и гостей города пользоваться этой информацией, чтобы не создавать лишних очередей на АЗС.

«Прошу не запасаться бензином “на будущее”. Если у вас половина бака, и вы понимаете, что вам этого количества хватит на два-три дня, то не надо сегодня стоять в очередях, пытаясь долить бензин до полного бака. Бензин в город поступает в регулярном режиме. Еще раз переговорил с заправщиками: бензин в канистры “про запас” отпускаться не будет, чтобы снизить искусственный ажиотаж. Сейчас в канистры бензин отпускается только по талонам: для спецтехники, организаций. Желание запастись на будущее только ухудшает ситуацию. За несколько часов с заправок исчезает чуть ли не недельный запас. Знаю, что есть чаты, где люди “ловят бензовозы”. Хочу пояснить, что таким образом вы тоже способствуете ажиотажу. На какие-то заправки может прийти бензовоз, но бензин могут не продавать, а слить для создания запаса для стратегических служб. Кроме этого, после того, как бензовоз сливает бензин, требуется от получаса до часа для “отстойки” топлива»,— писал ранее господин Развожаев.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», Михаил Развожаев объяснил перебои с бензином АИ-92 и АИ-95 на полуострове зависимостью от работы нефтеперерабатывающих заводов и морского транспорта. В целом же, количество АЗС, продающих бензин, в Южном федеральном округе снизилось на 14% на фоне перебоев с поставками топлива. На уровне регионов наиболее остро проблема проявилась в Крыму и Севастополе — около 50% АЗС прекратили продажу бензина. Независимые операторы отмечают, что сроки поставок затягиваются, а маржа на продаже бензина сейчас ниже необходимого уровня, что усиливает давление на мелкооптовые сети.

Василий Хитрых