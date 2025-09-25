На юге России сокращается число АЗС из-за перебоев с бензином

Количество АЗС, продающих бензин, в Южном федеральном округе снизилось на 14% на фоне перебоев с поставками топлива. Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на участников рынка.

По данным аналитической компании «ОМТ-Консалт», в целом по России число работающих АЗС сократилось на 2,6% с конца июля, при этом независимые продавцы особенно сильно испытывают дефицит из-за концентрации поставок крупных нефтекомпаний на собственные сети и снижения запасов. Эксперты прогнозируют стабилизацию ситуации к концу октября, если не произойдут форс-мажоры.

На уровне регионов наиболее остро проблема проявилась в Крыму и Севастополе — около 50% АЗС прекратили продажу бензина. В Ставропольском крае, по данным местных властей, перебои связаны с логистическими трудностями и снижением производства на ряде НПЗ.

Независимые операторы отмечают, что сроки поставок затягиваются, а маржа на продаже бензина сейчас ниже необходимого уровня, что усиливает давление на мелкооптовые сети. Власти Крыма, Севастополя и Минэнерго держат вопрос обеспечения топливом на контроле и направляют дополнительные объемы на внутренний рынок.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что перебои с топливом в Крыму планируют устранить за две недели.

Анна Гречко