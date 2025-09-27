В Севастополе приняли меры против ажиотажа вокруг бензина

Власти Севастополя договорились с заправками, которые не будут отпускать бензин в канистры «про запас», чтобы не создавать излишний ажиотаж. Об этом сообщил глава губернатор города Михаил Развозжаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Вероника Котькова, Коммерсантъ Фото: Вероника Котькова, Коммерсантъ

«Первое и самое главное: прошу не запасаться бензином на “будущее”! Если у вас половина бака, и вы понимаете, что вам этого количества хватит на 2-3 дня, то не надо сегодня стоять в очередях, пытаясь долить бензин до полного бака. Бензин в город поступает в регулярном режиме. Еще раз переговорил с заправщиками: бензин в канистры “про запас” отпускаться не будет, чтобы снизить искусственный ажиотаж. Сейчас в канистры бензин отпускается только по талонам: для спецтехники, организаций. Желание запастись на будущее только ухудшает ситуацию. За несколько часов с заправок исчезает чуть ли не недельный запас», — написал Михаил Развозжаев в своем Telegram-канале.

Также создают ажиотаж те, кто «ловит бензовозы».

«Хочу пояснить, что таким образом вы тоже способствуете ажиотажу. На какие-то заправки может прийти бензовоз, но бензин могут не продавать, а слить для создания запаса для стратегических служб. Кроме этого, после того, как бензовоз сливает бензин, требуется от получаса до часа для «отстойки» топлива», — добавил он.

Также губернатор перечислил 13 заправок, на которых по состоянию на 14:00 в свободной продаже есть бензин Аи95NP.

После перебоев с поставками высокооктанового топлива в конце августа ситуация была стабилизирована. Однако в середине сентября проблема вновь возникла. Господин Развожаев заявил, что правительство региона продолжает работать с Минэнерго России и Минтрансом для решения проблемы. Поставки топлива были возобновлены 24 сентября.

В четверг вице-премьер Александр Новак признал, что Правительство фиксирует небольшой дефицит предложения на розничном рынке топлива, но заявил, что дефицит покрывают за счет накопленных остатков. По словам господина Новака, такая ситуация на рынке характерна для осени. Он заверил, что Минэнерго вместе с Минтрансом, РЖД и нефтяными компаниями работают над увеличением объемов производства и обеспечением внутреннего рынка.

По данным экспертов, самая сложная ситуация отмечается в Крыму и Севастополе, где реализацию бензина прекратили около 50% АЗС. С дизельным топливом проблем в регионе нет, заявил глава Крыма Сергей Аксенов. Он пообещал, что бензин марки АИ-95 поставят на заправки в течение двух дней, а бензин АИ-92 — в течение двух недель.

Михаил Волкодав