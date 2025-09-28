Главные новости к утру 28 сентября

ООН возобновила санкции в отношении Ирана. Рестрикции предполагают заморозку зарубежных активов исламской республики, наложение запрета на производство любых атомных технологий и возобновление эмбарго на поставки оружия.

НАТО расширяет операцию «Балтийский страж». Альянс задействует фрегат противовоздушной обороны, а также средства для разведки и наблюдения из-за вторжения неизвестных беспилотников в воздушное пространство Дании.

Минобороны предложило расширить список болезней, запрещающих службу по контракту. В действующем списке таких заболеваний 26, их количество планируют увеличить до 35.

Армия обороны Израиля контролирует больше половины города Газа, сообщила The Jerusalem Post со ссылкой на источники. Продвижение ЦАХАЛа сопровождается массовой эвакуацией палестинцев — по данным издания Walla, столицу сектора покинули уже более 800 тыс. человек.

Россию не переизбрали в первые две группы совета ICAO. Выборы в третью группу руководящего органа состоятся 30 сентября.