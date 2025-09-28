The Jerusalem Post: ЦАХАЛ захватил контроль над большей частью столицы Газы
Армия обороны Израиля контролирует больше половины города Газа, сообщила The Jerusalem Post со ссылкой на источники. По данным издания Walla, столицу сектора покинули уже более 800 тыс. палестинцев — они направились на юг. Более 200 тыс. человек продолжают оставаться в городе. Командование израильской армии довольно итогами эвакуации, которая необходима для продвижения вглубь Газы, отмечает издание.
Сегодня пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что военные продолжают расширять операции в районе города, а также продолжают наносить авиаудары по местам сбора боевиков «Хамаса» и «подпольной инфраструктуре» движения. Всего за сутки были атакованы более 120 объектов. Также в армии отчитались, что военнослужащие обезвредили взрывные устройства, которые были заложены в этом районе.
Операция Израиля по захвату Газы называется «Колесница Гидеона». Армия хочет разрушить инфраструктуру «Хамаса» и окружить боевиков. 19 сентября ЦАХАЛ сообщал, что из города было эвакуировано 480 тыс. жителей города.
Подробнее — в материале «"Колесницы Гидеона" разбудили Европу».