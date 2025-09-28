НАТО расширит операцию «Балтийский страж» из-за дронов над Данией

НАТО заявило, что усилит свою миссию в Балтийском море. Альянс задействует фрегат противовоздушной обороны, а также средства для разведки и наблюдения из-за вторжения беспилотников в воздушное пространство Дании. Об этом сообщает Reuters.

Изначально миссия «Балтийский страж» была запущена для защиты подводной инфраструктуры Балтийского моря. Она была ответом на участившиеся случаи повреждения кабелей связи, трубопроводов, которые проходят по дну моря. В январе страны альянса развернули фрегаты, патрульную авиацию и морские беспилотники. Какие страны предоставят дополнительные военные силы, не уточняется.

Несколько дней назад неизвестные дроны были замечены над датскими аэропортами в Ольборге, Эсбьерге, Сеннерборге, а также над авиабазой Скридстру. Сегодня неопознанные беспилотники летали над датскими военными объектами, в том числе над авиабазой Каруп, сообщал The Guardian.

12 сентября НАТО запустило операцию «Восточный страж» для укрепления позиций на восточном фланге. Поводом для ее начала, как заявил генеральный секретарь блока Марк Рютте, стало происшествие с беспилотниками в Польше.