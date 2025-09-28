Россию не переизбрали в первые две группы совета ICAO

Состоялись выборы в совет Международной организации гражданской авиации (ICAO). Россия не вошла ни в первую, ни во вторую группу руководящего органа. Это следует из сообщения пресс-службы организации.

В первую группу, которую составляют страны, имеющие «первостепенное значение в области воздушного транспорта», избрали 10 стран. В их числе Австралия, Бразилия, Канада, Китай, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания и США.

Вторую группу, «вносящую наибольший вклад в предоставление объектов для международной гражданской аэронавигации», будут представлять Аргентина, Колумбия, Дания, Египет, Индия, Мексика, Нигерия, Саудовская Аравия, Сингапур, Южная Африка, Испания и Швейцария.

Выборы в третью группу совета, в которые входят государства «обеспечивающие географическое представительство», состоятся 30 сентября.

В совет ICAO входит 36 стран. Это руководящий орган международной организации. Государства переизбираются в совет раз в три года. Россия потеряла место в совете в 2022 году, поскольку не смогла набрать достаточно голосов. До этого ICAO присвоила России статус страны с проблемами обеспечения безопасности полетов.