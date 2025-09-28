Илон Маск рассказал, как его имя оказалось в материалах по делу Эпштейна

Миллиардер Илон Маск прокомментировал новые опубликованные документы по делу Джеффри Эпштейна, в которых упоминается его имя. Бизнесмен подтвердил, что осужденный за сексуальные преступления финансист приглашал его к себе на остров.

«Эпштейн пытался сделать так, чтобы я поехал на его остров, но я отказался»,— написал господин Маск в соцсети X. Вместе с этим он раскритиковал телеканал Sky News за публикацию о том, что его имя фигурирует в этих документах. Он заявил, что СМИ продвигает «ложный нарратив» и заслуживает презрения.

Имя господина Маска встречается в записи из ежедневного графика финансиста. Документ накануне опубликовали конгрессмены-демократы из комитета по надзору Палаты представителей. Из него следует, что, по всей видимости, бизнесмена ожидали на острове Эпштейна в декабре 2014 года. «Напоминание: Илон Маск отправится на остров 6 декабря (это все еще происходит?)»,— указано в записях.

До этого Илон Маск в соцсети X написал, что в документах фигурирует президент США Дональд Трамп. Миллиардер заявил об этом после того, как между ним и президентом начался публичный конфликт. Через несколько дней господин Маск удалил пост с этим утверждением.

Джеффри Эпштейна арестовали в 2019 году за торговлю несовершеннолетними для сексуальной эксплуатации. В том же году он покончил с собой в тюрьме. Среди тех, кто заказывал услуги у финансиста, упоминался в том числе британский принц Эндрю.

