Зарубежные СМИ: Какие новые материалы появились в «деле Эпштейна»?

В США опубликовали скандально известную записку Дональда Трампа Джеффри Эпштейну. Это рисунок с непристойным изображением, который якобы Трамп подарил финансисту по случаю 50-летия. На нем обнаженная женская фигура, поздравление и подпись президента. Ранее Дональд Трамп отрицал существование такой записки. Демократы в Сенате требуют обнародовать и другие файлы, связанные с финансистом, которого при жизни обвиняли в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Помимо так называемой книги Дней рождений, в Палату представителей попали и другие материалы, которые стали частью расследования о возможных связях Эпштейна с высокопоставленными политиками и бизнесменами. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Palm Beach Sheriff's Office / AP Фото: Palm Beach Sheriff's Office / AP

Конгресс получил от наследников Эпштейна внушительный архив, в том числе книгу поздравлений с Днем рождения. В ней покойный финансист хранил письма, открытки, рисунки и фотографии. Всего 238 страниц. The Washington Post отмечает, что материалы изобилуют откровенно эротическим контекстом. В частности, Джеффри Эпштейн хранил описание своего зачатия, рисунок, где мужчина дарит воздушные шары девочкам с косичками, зарисовку, где блондинки топлес делают клиенту массаж и прочее.

Reuters отмечает, что в книге Эпштейна есть дружеские сообщения и от других влиятельных американцев. Среди них — гарвардские профессора, крупные инвестбанкиры и даже бывший президент США Билл Клинтон. Они часто отмечали, что работа с Джеффри приносила им массу приятных ощущений.

Но главный документ архива — рисунок, который, предположительно, нынешний президент набросал для Джеффри Эпштейна ко Дню рождения. Финансист получил подарок в 2003 году, пишет The New York Times. На белом листке черными чернилами изображен контур обнаженной женской фигуры, подпись «Дональд» стилизована под лобковые волосы. Внутри силуэта вписан текст, небольшой диалог между юбиляром и бизнесменом, где упоминается, что между ними есть нечто общее. А заканчивается послание словами: «С Днем рождения! И пусть каждый день будет еще одним замечательным секретом».

Впервые о существовании такой открытки еще в июле писал The Wall Street Journal. Но Трамп все отрицал и подал на газету в суд за клевету. Сейчас, после публикации рисунка, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт написала в соцсетях, что юристы президента будут разбираться с фальшивкой.

Сенаторы-республиканцы раскритиковали своих коллег из Демократической партии за то, что они поторопились обнародовать документы Эпштейна. К тому же их опубликовали выборочно, политизируя информацию, отмечает National Review.

Дональд Трамп и Джеффри Эпштейн дружили на протяжении 15 лет, с 1990-х до начала 2000-х. Но их отношения прекратились, когда финансисту был вынесен первый обвинительный приговор за сексуальные преступления на уровне штата. Эпштейн умер в 2019 году, ожидая суда по федеральному обвинению в сексуальной эксплуатации в Манхэттене. Следствие ищет «список клиентов» сообщников Эпштейна или доказательств того, что он использовал свою сеть для шантажа элиты. При этом Трампа никогда не обвиняли ни в чем, связанным с именем Эпштейна, заключает издание.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".