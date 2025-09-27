Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Лавров об украинском конфликте, разговорах про третью мировую и реформе СБ ООН

Что сказал глава МИД РФ Серегй Лавров в своей речи на Генассамблее ООН

Министр иностранных дел Сергей Лавров выступил 27 сентября на 80-й сессии Генассамблеи ООН. Глава российской дипломатии высказался по широкому кругу вопросов мировой политики — от украинского конфликта и системы безопасности в Европе до реформирования ООН и гонки стратегических вооружений. Главные заявления руководителя МИД РФ — в подборке «Ъ».

Об Украине

  • Россия остается открытой к переговорам по завершению конфликта на Украине.
  • Обеспечение интересов России и прав русских и русскоязычных на подконтрольных Киеву территориях является основой для переговоров.
  • Рассчитывать на возвращение к границам 2022 года было бы для Украины «политической слепотой».
  • Пока ни у Киева, ни у его европейских спонсоров не просматривается готовности договариваться по-честному.

Об отношениях с НАТО и ЕС

  • Россия никогда не имела и не имеет намерения нападать на НАТО и ЕС.
  • Россию тревожат заявления политических деятелей в некоторых столицах стран ЕС и НАТО, всерьез рассуждающих о третьей мировой войне как о вероятном сценарии.
  • Вернуться к евроатлантической модели безопасности в Европе после украинского конфликта не получится.

Об отношениях с США

  • Россия связывает определенные надежды с продолжением диалога с США и видит у нынешней американской администрации стремление к развитию прагматичного взаимодействия.

О ДСНВ и гонке вооружений

  • Реализация предложения России по ДСНВ позволит избежать гонки стратегических вооружений, а также создаст условия для улучшения отношений РФ и США.

О реформе ООН

  • Россия выступает за реформирование Совета Безопасности ООН, но при этом «не агитирует за революцию против кого бы то ни было»
  • Россия выступает за демократизацию СБ ООН путем расширением представительства Азии, Африки и Латинской Америки.
  • Россия призывает предотвратить «дворцовый переворот» в Секретариате ООН и его узурпацию западными странами.

Михаил Логинов

