Лавров об украинском конфликте, разговорах про третью мировую и реформе СБ ООН

Министр иностранных дел Сергей Лавров выступил 27 сентября на 80-й сессии Генассамблеи ООН. Глава российской дипломатии высказался по широкому кругу вопросов мировой политики — от украинского конфликта и системы безопасности в Европе до реформирования ООН и гонки стратегических вооружений. Главные заявления руководителя МИД РФ — в подборке «Ъ».



Об Украине

Россия остается открытой к переговорам по завершению конфликта на Украине.

Обеспечение интересов России и прав русских и русскоязычных на подконтрольных Киеву территориях является основой для переговоров.

Рассчитывать на возвращение к границам 2022 года было бы для Украины «политической слепотой».

Пока ни у Киева, ни у его европейских спонсоров не просматривается готовности договариваться по-честному.

Об отношениях с НАТО и ЕС

Россия никогда не имела и не имеет намерения нападать на НАТО и ЕС.

Россию тревожат заявления политических деятелей в некоторых столицах стран ЕС и НАТО, всерьез рассуждающих о третьей мировой войне как о вероятном сценарии.

Вернуться к евроатлантической модели безопасности в Европе после украинского конфликта не получится.

Об отношениях с США

Россия связывает определенные надежды с продолжением диалога с США и видит у нынешней американской администрации стремление к развитию прагматичного взаимодействия.

О ДСНВ и гонке вооружений

Реализация предложения России по ДСНВ позволит избежать гонки стратегических вооружений, а также создаст условия для улучшения отношений РФ и США.

О реформе ООН

Россия выступает за реформирование Совета Безопасности ООН, но при этом «не агитирует за революцию против кого бы то ни было»

Россия выступает за демократизацию СБ ООН путем расширением представительства Азии, Африки и Латинской Америки.

Россия призывает предотвратить «дворцовый переворот» в Секретариате ООН и его узурпацию западными странами.

Михаил Логинов