Лавров призвал не допустить «дворцового переворота» в секретариате ООН

Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал членов Организации Объединенных Наций (ООН) не допустить «дворцового переворота» в секретариате всемирной организации.

«Нельзя допускать попыток "дворцового переворота" в секретариате, его приватизации небольшой группой стран»,— заявил господин Лавров, выступая на общеполитических дебатах в рамках Недели высокого уровня Генассамблеи ООН.

По словам министра, состав секретариата «должен отражать новые реалии» и «обеспечивать справедливую представленность стран мирового большинства».

«Рассчитываем на конструктивное обсуждение вопросов развития организации на специальном заседании Совбеза, которое Россия в качестве председателя планирует организовать в День ООН 24 октября этого года»,— подчеркнул господин Лавров.

Анастасия Домбицкая