Лавров: Россия по-прежнему открыта к переговорам по Украине
Глава МИД РФ Сергей Лавров начал выступление на Генассамблее ООН. Он заявил, что Россия остается открытой к переговорам по завершению конфликта на Украине.
Фото: Caitlin Ochs / Reuters
«Россия, как не раз подчеркивал президент Владимир Путин, с самого начала была и остается открытой к переговорам по устранению первопричин конфликта»,— сказал российский министр.
Глава МИД отметил, что для этого необходимо соблюдение двух условий: безопасность России должна быть надежно гарантирована, а права русских и русскоязычных людей на территориях, остающихся под контролем Украины, должны быть восстановлены и соблюдаться в полном объеме.
«На этой основе готовы вести речь и о гарантиях безопасности Украины»,— подчеркнул Сергей Лавров. При этом он указал, что Москва пока не видит готовности Киева и европейских столиц «договариваться по-честному».