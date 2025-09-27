Лавров: Россия по-прежнему открыта к переговорам по Украине

Глава МИД РФ Сергей Лавров начал выступление на Генассамблее ООН. Он заявил, что Россия остается открытой к переговорам по завершению конфликта на Украине.

Фото: Caitlin Ochs / Reuters

«Россия, как не раз подчеркивал президент Владимир Путин, с самого начала была и остается открытой к переговорам по устранению первопричин конфликта»,— сказал российский министр.

Глава МИД отметил, что для этого необходимо соблюдение двух условий: безопасность России должна быть надежно гарантирована, а права русских и русскоязычных людей на территориях, остающихся под контролем Украины, должны быть восстановлены и соблюдаться в полном объеме.

«На этой основе готовы вести речь и о гарантиях безопасности Украины»,— подчеркнул Сергей Лавров. При этом он указал, что Москва пока не видит готовности Киева и европейских столиц «договариваться по-честному».

Анастасия Домбицкая