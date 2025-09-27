Лавров: Россия предлагает США избежать гонки вооружений

Одна из целей предложения России продолжить придерживаться количественных ограничений по договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), состоит в том, чтобы избежать очередной гонки вооружений. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил с трибуны Организации Объединенных Наций (ООН) в Нью-Йорке.

«Считаем, что реализация нашего предложения позволит создать условия, необходимые для избежания гонки стратегических вооружений, сохранения приемлемого уровня предсказуемости в ракетно-ядерной сфере и улучшения общей атмосферы в российско-американских отношениях»,— сказал Сергей Лавров.

Президент Владимир Путин заявил 22 сентября на совещании с постоянными членами Совбеза РФ заявил, что Россия готова еще в течение года придерживаться количественных ограничений по ДСНВ, если США поступят так же и не будут подрывать стратегический баланс.

Срок действия Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) истекает 5 февраля 2026 года.

Анастасия Домбицкая